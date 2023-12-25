У Индии проблемы с российской нефтью

Поставки российской нефти марки «Сокол» для Indian Oil Corp задерживаются из-за проблем с оплатой, что вынуждает крупнейшую индийскую нефтеперерабатывающую компанию расходовать свои запасы и закупать больше нефти на Ближнем Востоке. Об этом Reuters сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

Indian Oil Corp - единственная государственная нефтеперерабатывающая компания, заключившая годовую сделку на покупку у Роснефти ряда российских сортов нефти, включая «Сокол». Нефть марки «Сокол» поставляется в Индию компанией ООО Сахалин-1 - подразделением Роснефти, сообщили источники.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании ведут расчеты с Россией в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов после того, как правительство рекомендовало им не использовать китайский юань, хотя частные НПЗ все еще платят в юанях из-за отсутствия альтернатив.

Платежи Indian Oil Corp были затруднены из-за того, что ООО Сахалин-1 не смогла открыть счет в банке ОАЭ для приема платежей в дирхамах, сказали источники на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены разговаривать со СМИ.