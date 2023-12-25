За последние четыре месяца было уничтожено 20% Черноморского флота Российской Федерации. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

По его словам, уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" в Феодосии демонстрирует, что "ошибаются те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик".

"Они не заметили, что за последние 4 месяца было уничтожено 20% российского Черноморского флота", - написал Шаппс.

По его убеждению, доминирование России в Черном море сейчас поставлено под сомнение.

"Новая коалиция морских возможностей под руководством Великобритании и Норвегии помогает Украине побеждать на море", - считает глава британского оборонного ведомства.