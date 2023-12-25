Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 19:14

Несколько дней назад haqqin.az, ссылаясь на западные СМИ, уже сообщал о разоблачении агентурной сети Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) в Азербайджане, Украине, Молдове, Грузии, а также в ряде стран Африки, Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.

В результате сотрудничества одного из внештатных информаторов DGSE с правоохранительными органами Азербайджана, десятки представителей агентурной сети французской разведки, работающие как в Азербайджане, так и в соседних странах, оказались под угрозой разоблачения. Известно, в частности, что уже произведено несколько арестов.

Эксперты считают этот инцидент серьезным ударом по профессиональной репутации французской разведки. 20 декабря, за сутки до обнародования этой информации, президент Франции Эммануэль Макрон уволил генерального директора DGSE Бернара Эмие, назначив вместо него Николя Лернера, ранее руководившего Главным управлением внутренней безопасности (DGSI). Бернар Эмие является карьерным дипломатом. Это давняя особенность Франции, в которой глава внешней разведки, как правило, назначается из дипломатических кругов. Считается, что «генеральный директор» – должность больше политическая, чем профессиональная. Хотя, как иронизирует парижская Le Mond, теперь уже бывший кабинет Эмие в мрачном здании на бульваре Мортье, что неподалеку от кладбища Пер-Лашез, – весьма сомнительная позиция для карьерного роста. Как в воду смотрели!

Эмие возглавлял французскую разведку с 2017 года. Его предшественник, Жан-Пьер Палассе, продержался на должности генерального директора всего семь месяцев и был уволен Макроном с разгромными характеристиками (одна из них - «полный непрофессионализм»). Президент был возмущен тем, что Палассе не смог наладить работу в России и в Украине, в результате чего Макрон «был недостаточно информирован», в том числе о ходе так называемого Нормандского процесса. Проще говоря, у французской разведки не оказалось ни агентуры в Москве, ни способностей к анализу информации. Последний тревожный звонок для Эмие прозвучал несколько дней назад, когда в Буркина-Фасо были задержаны четыре сотрудника DGSE. Париж отрицает их причастность к разведке («это технические специалисты»). Однако в глаза бросилось, что после ареста сразу два десятка французских граждан почти одновременно вылетели из Буркина-Фасо на родину. Столь массовый исход, однозначно указывающий на разрушение агентурной сети, обычно называют «эвакуацией».

Африканские СМИ пишут в этой связи, что агенты DGSE действовали под видом IT-специалистов, которых Париж направил для устранения сбоя в компьютерной сети посольства Франции в Буркина-Фасо. Тот факт, что у «IT-специалистов» были дипломатические паспорта, не помешал их аресту. Азиз Уэдраого, начальник штаба вооруженных сил Буркина-Фасо, заявил, что арестованные приехали в страну в рамках соглашения о военном сотрудничестве Буркина-Фасо и Франции по борьбе с терроризмом, но вышли за рамки своей миссии и занялись шпионажем. А источник в Национальной полиции, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что спецслужбы Буркина-Фасо в настоящее время активно сотрудничают с коллегами из Российской Федерации. Следует отметить, что, хотя Буркина-Фасо (до 1984 года - Верхняя Вольта – ред.) де-факто является африканской колонией Франции, после военного переворота под руководством капитана Ибрагима Траоре в 2021 году отношения между Уагадугу (столица Буркина-Фасо – ред.) и Парижем обострились, и Траоре, который пришел к власти при поддержке наемников ЧВК «Вагнер», начал устанавливать тесные связи с Россией.

Однако тучи над Эмие стали сгущаться, примерно, с лета текущего года, когда в печати появились статьи о его возможной отставке в связи с серией государственных переворотов в Африке и переориентацией франкофонных стран «Черного континента» на Россию. Промежуточным итогом этой тенденции стал фактический слом системы «французского мира» в Африке вплоть до отказа в ряде стран от использования французского языка. Еще одна неприятная история, связанная с Бернаром Эмие, касается его закулисных переговоров в Ливане. Глава французской разведки лично прибыл в Бейрут, где пытался в ручном режиме управлять правительством Ливана и организовывать переговоры с шиитами, «Хезболлой». Дело в том, что Эмие ранее был послом в Иордании и Ливане, хотя его дипломатическая специализация – это страны африканского Сахеля. Однако переговоры в Бейруте провалились, а местная пресса опубликовала серию возмутительных статей о том, что глава французской внешней разведки манипулирует правительством Ливана. Эмие также много критиковали за слабость французской разведки в Газе, за то, что он «проспал» государственные перевороты в Мали и Нигере и, в отличие от аналитиков ЦРУ, не предвидел вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Хотя ни французские, ни азербайджанские официальные власти не прокомментировали новость о провале DGSE в Азербайджане и разоблачении десятков агентов, по их оценкам, эта неудача также сыграла свою роль в отставке Эмие.

Тем временем, в Алжире, еще одной бывшей колонии Франции, местная военная разведка DCSA задержала несколько французских агентов, поддерживающих оппозицию. По сообщению африканской редакции газеты Le Monde, агенты были подключены к сети известного генерала Мухаммеда Меди по прозвищу «Шакал», возглавлявшего алжирские спецслужбы в годы правления профранцузского диктатора Абдельазиза Бутефлики.

Напомним, что Бутефлика, пришедший к власти в Алжире в 1999 году, был свергнут в результате волны общественных протестов после президентских выборов 2019 года и умер в 2021-м в возрасте 84 лет. После его свержения отношения между Францией и Алжиром пошли на спад. И хотя Елисейский дворец заявил, что будет сотрудничать с любой властью в Алжире, многие из тех, кто выступает против нынешнего правительства, нашли убежище во Франции и активно выступают против президента Абдельмаджида Теббуна. Алжирские диссиденты часто совершают поездки во Францию, где, как утверждает Le Monde, они получают инструкции от французской разведки. Помимо этого, газета пишет о 84-летнем генерале Мухаммеде Медеи, выпускнике высшей школы КГБ, который считался «правой рукой» Абдельазиза Бутефлики и в настоящее время при поддержке французской разведки пытается захватить власть в Алжире.

Французские СМИ считают достаточно спорным назначение Николя Лернера директором DGSE. Лернер в недавнем прошлом – жандарм, работал и в парижской полиции, и в провинции Русейон, но главное - он был начальником полиции на мятежной Корсике, где ему удалось найти общий язык с местными сепаратистами, что обеспечило положительный эффект от визита Макрона, в ходе которого президент даже пообещал расширить права Корсики вплоть до автономии.