Песков о готовности Азербайджана и Армении финализировать мирный договор

Баку и Ереван готовы финализировать мирный договор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Они не противоборствующие стороны, они констатируют полную готовность к выходу на единый документ, на финализацию мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор. Здесь никакого риска нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, не страшно ли собирать вместе "противоборствующие стороны".

Напомним, что в Петербурге 26 декабря проходит неформальный саммит СНГ, в котором лично принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.