Омбудсмен о защите прав западных азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла участие в международном симпозиуме «Депортация и ее психологическое воздействие на общество, особенно женщин», проведенном в Анкаре Великим национальным собранием Турции и турецко-азербайджанским Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности.

В ходе своего выступления на мероприятии омбудсмен дала подробную информацию о таких фактах, как политика этнической чистки против азербайджанцев, проживающих в Армении на разных этапах истории, уничтожение историко-культурного наследия, принадлежащего азербайджанцам на этих территориях, разрушение кладбищ, заселение этих регионов армянами и изменение топонимов. В то же время было отмечено, что несмотря на то, что со дня депортации азербайджанских тюрков с родных земель прошло 75 лет, в Армении до сих пор поддерживается политика ненависти и нетерпимости к Азербайджану.

В заключение С.Алиева заявила, что армянская сторона должна создать условия для возвращения депортированных азербайджанцев на историческую родину, и выплатить компенсацию за причиненный им ущерб. В ходе мероприятия был показан подготовленный аппаратом омбудсмена видеоролик о политике ненависти в отношении азербайджанцев.