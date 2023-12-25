Байрамов и Абдоллахиан созвонились
26 декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хусейном Амиром Абдоллахианом, сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также по текущей ситуации в регионе, перспективам процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.
Министры также обсудили вопросы регионального сотрудничества, представляющие взаимный интерес.