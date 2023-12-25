Bloomberg объяснил опасность конфискации российских активов

Стремление США конфисковать замороженные активы российского Центробанка "незаконное и неразумное", так как даст понять другим странам, что свои активы лучше хранить в нейтральных банковских центрах и не в долларах. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

"Такое решение вызовет геополитические вопросы. На деле Китаю и другим странам, которые находятся в напряженных отношениях с США, будет послан сигнал о том, что активы их ЦБ будут конфискованы, например, если Китай нападет на Тайвань. Поэтому они нарастят усилия, чтобы хранить активы в нейтральных банковских центрах и не в долларах или евро, а в других валютах. В долгосрочной перспективе это может подорвать мощь США", - считает он.

Эксперт добавил, что конфискация США российских активов убедит страны глобального Юга в американском лицемерии и еще больше оттолкнет их от Вашингтона.

Ранее на спецбрифинге представитель американской администрации высокого ранга заявил, что США преследуют "стратегическую цель" привлечения замороженных российских активов к восстановлению Украины. По словам чиновника, администрация США публично заявляла, что поддерживает контакты с партнерами по Группе семи относительно того, каким наилучшим и наиболее уместным способом добиться того, чтобы Россия не выбирала, будет ли она возмещать Украине причиненный ущерб и когда это произойдет.