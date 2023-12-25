"Мы приветствуем, что комитет по иностранным делам Турции одобрил заявку Швеции в НАТО. Следующим шагом будет голосование по этому вопросу в парламенте. Мы с нетерпением ждем возможности стать членом НАТО", - написал он в социальной сети Х.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём приветствовал решение комиссии по международным делам парламента Турции, которая одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

***20:46



Комиссия парламента Турции по международным делам одобрила ратификационный протокол о вступлении Швеции в НАТО. Теперь документ должен поступить в Генассамблею турецкого парламента для голосования, сообщает TRT Haber.

Глава парламентской комиссии, бывший турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что усилия Швеции по борьбе с терроризмом являются недостаточными и пока однозначно говорить об одобрении заявки Швеции на вступление в НАТО нельзя. Тем не менее, протокол о присоединении страны к альянсу на заседании комиссии был одобрен большинством голосов.

Дата голосования в Генассамблее парламента Турции пока не назначена, график ее заседаний на январь и февраль пока не составлен.