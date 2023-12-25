Украина по итогу конфликта может потерять Одессу, Харьковскую область и часть территорий на западе страны. Об этом пишет сербская газета "Политика".

"Взятие Одессы и Харьковской области больше не призрачная идея, а стратегическая необходимость. То же самое и с Киевом, которому угрожают окружение и блокада, пока сами украинцы не решат свергнуть нынешнюю власть и принять мир", — говорится в материале.

В статье отмечается, что в текущих условиях раздел Украины кажется самым приемлемым выходом из конфликта.