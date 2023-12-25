Израиль увеличивает расходы на оборону

Израиль в 2024 году намерен увеличить расходы на национальную оборону на 30 миллиардов шекелей (8,3 миллиарда долларов) из-за продолжающегося конфликта с движением ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg.

Дополнительные 10 миллиардов долларов будут потрачены на другие расходы, которые также связаны с военными действиями. Сообщается, что средства понадобятся для эвакуации порядка 120 тысяч человек из приграничных районов Израиля на севере и юге, а также восстановления разрушенных районов.

Отметим, что, по словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, война в секторе Газа продлится "еще много месяцев".