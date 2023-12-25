Иран угрожает «сравнять Тель-Авив с землей»

Бывший посол Ирана в Ираке, старший советник командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирадж Масджиди предостерёг Израиль от провокаций на иранской территории, иначе Тель-Авив «сравняют с землей». Такое заявление он сделал в интервью Tasnim.



По словам иранского чиновника, сейчас для Тегерана нет необходимости во вмешательстве в войну в секторе Газа, поскольку палестинское сопротивление само ведёт боевые действия.

«Но если однажды они потянутся к Исламской Республике (Иран. — RT), в тот день они поймут, что предпримет Иран, а именно — Тель-Авив сравняют с землей», — сказал Масджиди.