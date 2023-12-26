В Баку обсудили возможности международного образования

В Баку при организации Министерства науки и образования состоялся форум «Возможности международного образования в Азербайджане».

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в форуме приняли участие заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли, директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькяр Саттарова, ректоры местных вузов, глава Агентства содействия международному развитию при МИД Эльмеддин Мехтиев, заместитель начальника главного управления по регулированию миграционных процессов Государственной миграционной службы Тамилла Гаджиева, работники сферы образования, международные эксперты и зарубежные студенты.

По словам Улькяр Саттаровой, проведение подобного мероприятия в формате дискуссий, основанных на анализе, в отличие от традиционных встреч очень важно в процессе организации более качественного образования.

Замминистра Гасан Гасанли рассказал о проделанной работе в направлении интернационализации образования и повышения доступности высшего образования.

Эльмеддин Мехтиев и Тамилла Гаджиева подчеркнули важность реализации программ образовательных грантов в расширении возможностей международного образования Азербайджана и двусторонних отношений, а также в создании благоприятной образовательной среды для студентов из разных стран.

Глава отдела международного сотрудничества Госагентства по науке и высшему образованию Мюждат Гасанов и сотрудница Министерства науки и образования Гюнай Джафарзаде, выступившие с итоговым отчетом по обучению иностранных студентов, представили статистику получающих образование в стране иностранцах, информацию о наших вузах, участвующих в международных рейтингах и программах по обмену.

Цель форума – перевести проводимые в конце каждого года традиционные встречи с местными вузами в более продуктивную модель, представить отчет об иностранных студентах в Азербайджане в 2023/2024 учебном году, обсудить развитие университетов в сфере интернационализации, а также в рамках плана действий на 2023 год поддержать выделяющиеся в сфере работы с иностранцами университеты.

Форум продолжил свою работу панельными дискуссиями.