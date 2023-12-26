Президент Милей обрушился с пилой на экономику наша корреспонденция
Новый президент Аргентины Хавьер Милей прочно вошел в историю этой латиноамериканской страны как «кандидат с бензопилой» - этим рычащим инструментом он размахивал на предвыборных ралли. После инаугурации 10 декабря этот человек, называющий себя «анархо-капиталистом», сменил имидж, надел обычную шляпу вместо ковбойской, но бензопила, которой он обещал до основания срезать государственные траты, осталась в его арсенале.
Аргентинцы уже много лет борются с высокой инфляцией. К концу этого года она достигла 160 процентов, что вывело страну на «почетное» третье место в мире по этому показателю.
В своем инаугурационном обращении к нации Милей предупредил, что он готовит экстренные меры, чтобы «перекроить» экономику страны. «Я предпочитаю сказать вам неудобную правду, а не удобную ложь», - сказал он гражданам страны.
Те, конечно, приготовились к тому, что цены будут продолжать идти вверх, однако действительность превзошла все мыслимые ожидания. За две недели, со времени прихода к власти нового президента, местные водители стали платить за бензин на 60 процентов больше. Стоимость говядины в стране, которая является одним из мировых лидеров по производству мяса, увеличилась на 73 процента, цена на авокадо – на 51 процент, на цукини — на 140 процентов.
Но рекордсменами стали памперсы. Отцы маленьких детей говорят, что они теперь тратят на них в два раза больше, чем до победы Милея на выборах. Аргентинцы шутят, что и взрослым скоро придется надевать памперсы, чтобы пережить экономическую катастрофу.
В ноябре - месяце выборов цены в стране выросли на 13 процентов. В декабре, как ожидается, они поднимутся еще на 25-30 процентов, а до февраля по прогнозу экономической фирмы Ecolatina — на 80 процентов. «Все, что происходит после прихода к власти Хавьера Милея, вызывает у нас тревогу, - говорит Фернандо Гонсалес, учитель философии в одной из школ Буэнос–Айреса. - Я, как только получаю чек на работе, бегу и покупаю все, что только можно, - завтра это будет дороже».
«Милей слишком круто взялся за экономику страны», - пишет о новом президенте страны один из самых известных обозревателей в Латинской Америке Андрес Оппенгеймер, который дважды брал интервью у нового президента. Речь идет о мега-декрете, который включает 366 новых правил в экономике. Никто из прошлых правителей Аргентины — демократически избранных и военных диктаторов — не решался на столь монументальный слом существовавшей системы.
Новая власть сразу уже девальвировала местную денежную единицу - песо более чем на 50 процентов. Милей вдвое сократил число министерств в стране. Он упразднил все предыдущие меры, которые препятствовали приватизации крупнейшей авиакомпании Aerolineas Argentinas и государственной нефтяной компании YPF, и позволил детищу Илона Маска Starlink взять верх над местной ARSAT. Милей ликвидировал субсидии общественной транспортной компании в этой наиболее урбанизированной стране мира. Наконец, радикальному пересмотру подверглись отношения между арендаторами и их клиентами: новый закон отменил прежний запрет на повышение стоимости аренды жилья — теперь цена может расти сколько угодно.
Все это — части шоковой терапии, которая называется «тотальной дерегуляцией» и ведет к резкому снижению роли государства в экономике.
До прихода к власти Хавьера Милея латиноамериканские газеты сравнивали его с Дональдом Трампом, имея в виду не только склонность к эпатажу, но и приверженность к радикальным рецептам. Но, возможно, Милею ближе бывший чилийский диктатор Пиночет, проводивший реформы по лекалам «чикагских мальчиков» Милтона Фридмана, адептов ничем не ограниченного свободного рынка.
Социальной моделью Пиночета «анархо-капиталист» Милей уже успел воспользоваться. Например, одна из новых мер резко ограничивает возможности проведения забастовок, а тем, кто осмелится их проводить, президент угрожает отрубить (все той же, вероятно, бензопилой) доступ к льготной системе здравоохранения. Наконец, работодатели в рамках новой модели «свободной экономики» получили фактически неограниченные права по увольнению своих работников.
Свод новых законов Милей представил на рассмотрение Конгресса страны. В аргентинском парламенте у президента слабые позиции: его партия Libertad Avanza располагает лишь 40 из 257 мест в нижней палате и всего 7 из 72 кресел в Сенате. Так что депутаты могут потопить проект. «Законы нельзя изменить посредством декретов, а президент не может заменить собой Конгресс», - говорит Эмилиано Виталиани, эксперт по конституционному праву.
Что предпримет Милей, если Конгресс не согласится с его амбициозной программой —распустит его? Вполне возможно. Но это вызовет лишь новую волну возмущения, которая начала подниматься сразу после его прихода к власти.
Каждый декабрь на главной площади Буэнос-Айреса — Plaza de Mayo собираются тысячи людей. Они таким образом отдают дань памяти тем, кто поднял народный протест против экономического кризиса в 2001 году. Тогда в ходе разгона манифестантов по всей стране погибло 39 человек.
В этом декабре левые организации также призвали тысячи граждан выйти на площадь, чтобы выразить возмущение шоковой терапией нового президента. Однако правительство было наготове: за несколько дней до этого главный «ястреб» в правительстве — министр безопасности Патрисиа Буллрич предупредила нацию, что все пикеты будут разогнаны силой, а те, кто попытается возводить баррикады на дорогах, будут лишены медицинских страховок.
Протест был подавлен в самом начале. Это было моментом самоутверждения для Хавьера Милея. Но, как пишет журнал Economist, «аргентинские эксперты сомневаются в том, что он сможет досидеть в кресле президента до конца своего срока».
Haqqin.az неоднократно писал о новом президенте Аргентины Хавьере Милее, считая его одним из самых необычных лидеров в мире. Мы продолжаем следить за его «экономической революцией». Дикий рост цен и инфляцию переживают многие другие страны, и аргентинский опыт может быть поучителен. Увидим, постигнет ли эту страну еще больший коллапс или нет.