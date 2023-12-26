Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 26 декабря 2023, 22:31

Новый президент Аргентины Хавьер Милей прочно вошел в историю этой латиноамериканской страны как «кандидат с бензопилой» - этим рычащим инструментом он размахивал на предвыборных ралли. После инаугурации 10 декабря этот человек, называющий себя «анархо-капиталистом», сменил имидж, надел обычную шляпу вместо ковбойской, но бензопила, которой он обещал до основания срезать государственные траты, осталась в его арсенале. Аргентинцы уже много лет борются с высокой инфляцией. К концу этого года она достигла 160 процентов, что вывело страну на «почетное» третье место в мире по этому показателю.

В своем инаугурационном обращении к нации Милей предупредил, что он готовит экстренные меры, чтобы «перекроить» экономику страны. «Я предпочитаю сказать вам неудобную правду, а не удобную ложь», - сказал он гражданам страны. Те, конечно, приготовились к тому, что цены будут продолжать идти вверх, однако действительность превзошла все мыслимые ожидания. За две недели, со времени прихода к власти нового президента, местные водители стали платить за бензин на 60 процентов больше. Стоимость говядины в стране, которая является одним из мировых лидеров по производству мяса, увеличилась на 73 процента, цена на авокадо – на 51 процент, на цукини — на 140 процентов. Но рекордсменами стали памперсы. Отцы маленьких детей говорят, что они теперь тратят на них в два раза больше, чем до победы Милея на выборах. Аргентинцы шутят, что и взрослым скоро придется надевать памперсы, чтобы пережить экономическую катастрофу.

В ноябре - месяце выборов цены в стране выросли на 13 процентов. В декабре, как ожидается, они поднимутся еще на 25-30 процентов, а до февраля по прогнозу экономической фирмы Ecolatina — на 80 процентов. «Все, что происходит после прихода к власти Хавьера Милея, вызывает у нас тревогу, - говорит Фернандо Гонсалес, учитель философии в одной из школ Буэнос–Айреса. - Я, как только получаю чек на работе, бегу и покупаю все, что только можно, - завтра это будет дороже». «Милей слишком круто взялся за экономику страны», - пишет о новом президенте страны один из самых известных обозревателей в Латинской Америке Андрес Оппенгеймер, который дважды брал интервью у нового президента. Речь идет о мега-декрете, который включает 366 новых правил в экономике. Никто из прошлых правителей Аргентины — демократически избранных и военных диктаторов — не решался на столь монументальный слом существовавшей системы.

Новая власть сразу уже девальвировала местную денежную единицу - песо более чем на 50 процентов. Милей вдвое сократил число министерств в стране. Он упразднил все предыдущие меры, которые препятствовали приватизации крупнейшей авиакомпании Aerolineas Argentinas и государственной нефтяной компании YPF, и позволил детищу Илона Маска Starlink взять верх над местной ARSAT. Милей ликвидировал субсидии общественной транспортной компании в этой наиболее урбанизированной стране мира. Наконец, радикальному пересмотру подверглись отношения между арендаторами и их клиентами: новый закон отменил прежний запрет на повышение стоимости аренды жилья — теперь цена может расти сколько угодно. Все это — части шоковой терапии, которая называется «тотальной дерегуляцией» и ведет к резкому снижению роли государства в экономике. До прихода к власти Хавьера Милея латиноамериканские газеты сравнивали его с Дональдом Трампом, имея в виду не только склонность к эпатажу, но и приверженность к радикальным рецептам. Но, возможно, Милею ближе бывший чилийский диктатор Пиночет, проводивший реформы по лекалам «чикагских мальчиков» Милтона Фридмана, адептов ничем не ограниченного свободного рынка. Социальной моделью Пиночета «анархо-капиталист» Милей уже успел воспользоваться. Например, одна из новых мер резко ограничивает возможности проведения забастовок, а тем, кто осмелится их проводить, президент угрожает отрубить (все той же, вероятно, бензопилой) доступ к льготной системе здравоохранения. Наконец, работодатели в рамках новой модели «свободной экономики» получили фактически неограниченные права по увольнению своих работников.