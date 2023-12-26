Иран может скоро получить ядерную бомбу

Тегеран ускоряет темпы обогащения урана до 60%, что близко к оружейному, пишет агентство Reuters, ссылаясь на данные МАГАТЭ.

По оценкам МАГАТЭ, Иран, предположительно, уже имеет достаточно урана, обогащенного до 60%. Если работа в этой области продолжится, то стране хватит компонентов для создания как минимум трёх ядерных боеголовок — либо ещё большего количества при более низких уровнях обогащения.

В самом Тегеране отрицают стремление к созданию ядерного оружия.