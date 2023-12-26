Теперь обороты набирает корь

Из-за пандемии COVID-19 охват вакцинацией против кори снизился во многих странах мира. Об этом говорится в информации Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщили haqqin.az в азербайджанском представительстве организации, в результате этого количество случаев кори в 2022 году увеличилось на 18 процентов по сравнению с 2021 годом, уровень смертности — на 43 процента.

Было отмечено, что, согласно новой оценке ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), такая ситуация означает, что предполагаемое число случаев кори, в основном среди детей, достигло 9 миллионов, а число смертей возросло, достигнув 136 тысяч:«Случаи кори представляют риск для всех стран и сообществ, где охват вакцинацией низкий».

Роль вакцины в предотвращении широкомасштабных вспышек кори неоценима. Только в период с 2000 по 2022 год вакцина против кори предотвратила 57 миллионов смертей от этой болезни во всем мире.

Отметим, что вакцина против кори является одним из основных компонентов программы иммунизации. Страны с охватом вакцинацией против кори ниже 95 процентов подвергаются риску широкого распространения заболевания. В настоящее время корь продолжает представлять серьезную угрозу здоровью населения.

В период с ноября 2022 по октябрь 2023 годы в странах Европейского региона ВОЗ зарегистрировано более 30 тысяч случаев кори.

ВОЗ призывает все страны активизировать усилия по вакцинации каждого ребенка против кори и других болезней. Кроме того, все партнеры в области здравоохранения на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях должны работать над усилением мер реагирования на вспышки путем внедрения надежных систем эпиднадзора.