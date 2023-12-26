Фархад Мамедов, автор haqqin.az 26 декабря 2023, 23:08

Самвел Шахраманян, последний псевдолидер самораспущенной «НКР», и поддерживающие его реваншистские круги работают в Ереване над «спасением Карабаха». Даже несмотря на то, что власти же Армении оказывают массированное давление на Шахраманяна, предупреждая, что деятельность такого рода чревата весьма серьезными последствиями. Как уже сообщалось, Самвел Шахраманян провел в Ереване на прошлой неделе «заседание правительства НКР», на котором, по словам его «советника» Владимира Гаспаряна, заявил, что «указ» о роспуске с 1 января 2024 года всех структур «Республики Арцах» «был отменен, поскольку не имел юридической силы».

Заявление Гаспаряна вызвало серьезную обеспокоенность официальных властей Армении. Сразу несколько депутатов от правящей партии «Гражданский договор» заявили, что отмена Шахраманяном «указа» о самороспуске, а также планы карабахских сепаратистов продолжить с 1 января деятельность самодеятельного «правительства» несуществующего «Арцаха» представляют для Армении серьезную угрозу. Сам Шахраманян отказался от комментариев, однако его «советник» Владимир Гаспарян, признавший, что все сказанное об отмене «указа» о роспуске «НКР» было его «личной позицией», подал в отставку и сообщил 22 декабря в интервью армянской службе «Радио Свобода», что Самвел Шахраманян после отмены подписанного им 27 сентября «указа» назначил Саркиса Галстяна, проживающего в настоящее время в Ханкенди, «руководителем своего аппарата». «Какие функции будут у Галстяна и какие цели перед ним поставлены, мне неизвестно», - сказал Владимир Гаспарян. По словам теперь уже бывшего «советника» Самвела Шахраманяна, любой человек сам для себя решает, интегрироваться ему в Азербайджан или покинуть Карабах. По его словам, в Карабахе на данный момент осталось не более 20-30 человек, и Саркис Галстян - один из них. Напомним, что ранее свежеиспеченный «руководитель аппарата» Саркис Галстян занимал различные «должности» в структурах так называемой «НКР», в том числе в годы оккупации был даже «главой администрации» Шуши.

Тот факт, что Шахраманян назначает руководителем своего «аппарата» Саркиса Галстяна, который живет в Карабахе и даже подал заявку на получение гражданства Азербайджана, указывает на его планы сохранить в Армении карабахские сепаратистские структуры. Сайт 24News пишет, что власти Армении оказывают на Шахраманяна «страшное моральное и психологическое давление, требуя не отменять подписанный им в Ханкенди «декрет» о роспуске так называемой «республики». Шахраманяну было прямым текстом сказано, что если после 1 января сепаратистские структуры продолжат деятельность на территории Армении, то это даст Азербайджану повод начать новую войну, ответственность за которую ляжет на Шахраманяна и его сторонников. Издание пишет, что, судя по всему, под давлением властей Армении Шахраманян не капитулирует и сохранит структуры «НКР». Понятно, что, не имея за спиной мощной поддержки, этот человек никогда бы не пошел на открытый конфликт с властью. А поддерживают Шахраманяна и его сторонников пророссийская оппозиция и другие реваншистские круги в Армении и за ее пределами. Например, уроженец Гянджи Грант Мелик-Шахназарян, называющий себя «аналитиком» и написавший открытое письмо Самвелу Шахраманяну, призвал опубликовать подписанный им в октябре секретный указ об отмене «указа» от 27 сентября 2023 года.