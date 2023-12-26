Хуситы атаковали очередной корабль

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары противокорабельными ракетами по контейнеровозу United. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию против коммерческого судна United, которое было атаковано противокорабельными ракетами", - сказал он в эфире телеканала Al Masirah. Как утверждает представитель "Ансар Аллах", хуситы атаковали контейнеровоз после того, как экипаж судна трижды не отреагировал на требование сменить курс. Сариа также заявил, что хуситы продолжат наносить удары по коммерческим судам, связанным с Израилем, несмотря на создание международной коалиции под эгидой США для обеспечения свободы навигации в Красном море.

По данным сервиса Marine Traffic, контейнеровоз United следует под флагом Либерии. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении 26 декабря в 16:12 по местному времени. Тогда оно находилось в южной части Красного моря, недалеко от йеменского порта Ходейда. Навигационный статус судна отображается на сайте сервиса как "на ходу с использованием двигателя".