Вооруженные силы РФ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне, когда там находился эвакуационный поезд, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 26 декабря.

«Только что был доклад по обстрелу Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте. Количество убитых и пострадавших сейчас устанавливается. На месте было много гражданских», — заявил Зеленский.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что на вокзале около 140 мирных граждан ждали отправления эвакуационного поезда, когда российские войска начали массированный обстрел Херсона. Полицейские вывели людей в безопасные места.

«В результате атаки во время эвакуации погиб лейтенант полиции. Ранены четыре человека, в том числе двое полицейских», - сообщил Клименко.