Польский генерал: Преимущество России слишком велико

Генерал, экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак прокомментировал действия России в конфликте с Украиной. Об этом он высказался в интервью изданию Gazeta Wyborcza.

Военный объяснил маневр России против Украины и уточнил, что российские военные пошли в наступление для прорыва украинской обороны и разгрома Вооруженных сил Украины. Он напомнил, что с начала кризиса Москва нарастила в четыре-пять раз производство боеприпасов, ракет и танков.

«Российская армия с мая этого года получает качественно новую технику, которая активно используется на поле боя, именно это позволяет им наращивать преимущество», — отметил он.

Скшипчак добавил, что преимущество России настолько велико, что украинские военные сейчас только защищаются. По его словам, речь идет о том, «чтобы украинская оборона не рухнула, в том числе и в глубине страны, чтобы ВСУ смогли отразить российское наступление и лишить их наступательного потенциала».