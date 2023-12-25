Борреля нарекли «Боратом от дипломатии»

Издание Politico опубликовало юмористический антирейтинг года политиков.

Шеф дипслужбы ЕС Жозеп Боррель получил антипремию «Борат от дипломатии». Борат — герой одноименной американо-британской кинокомедии. В английском языке имя обрело нарицательное значение «благожелательного болвана».

«Если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сморозить глупость. Он приветствовал Эквадор за проведение мирных выборов, во время которых один из кандидатов был убит, что стало легендой. По мере того, как его срок подходит к концу, Боррель явно стремится ежедневно напоминать европейцам о своей дипломатической несостоятельности», — пишет Politico.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила титул «немки, играющей в президента Европы». При этом у нее ничего не получается.

Итальянского премьера Джорджу Мелони Politico назвало «хоббитом, играющим фашиста».