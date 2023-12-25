ХАМАС предлагают переговоры

Радикальное палестинское движение ХАМАС получило от нескольких стран предложения, касающиеся организации переговоров с Израилем об обмене удерживаемых в Газе заложников. Об этом сообщил член руководства движения Усама Хамдан.

«В свете разговоров об инициативах и предложениях по переговорам для обмена заложников подтверждаем следующее: движение получило от нескольких стран [такие] инициативы и предложения», - отметил Хамдан, слова которого приводятся в телеграм-канале ХАМАС.

Вместе с тем он вновь подчеркнул, что приоритетом для движения остается «прекращение агрессии», развязанной против палестинского народа. При этом Хамдан уточнил, что палестинцы «ждут не временного перемирия», а «полного прекращения» боевых действий.