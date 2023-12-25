Лавров и Абдоллахиан обсудили Южный Кавказ

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во вторник, 26 декабря, обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Южном Кавказе. Об этом сообщается на сайте иранского ведомства.

В ходе телефонного разговора министры обсудили последние события на Южном Кавказе, текущее состояние сотрудничества и двусторонних отношений, а также некоторые вопросы региональной и международной повестки.

Абдоллахиан также поприветствовал переговоры между Азербайджаном и Арменией по достижению прочного мирного соглашения и подчеркнул поддержку Ираном мира и стабильности в регионе.