Ле Пен рвется к мечте

Председатель фракции французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет единственным кандидатом на пост президента от политической силы на следующих выборах в 2027 году. Об этом в интервью французскому каналу Europe 1 рассказал представитель "Национального объединения" Жюльен Одуль.

По словам Одуля, "Марин Ле Пен не хочет управлять Францией, она хочет возглавить Францию".

"Она будет нашим кандидатом на следующих президентских выборах в 2027 году", – добавил он.