Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 03:16

Идущие вторую неделю подряд протесты в Белграде власти Сербии пытаются выдать за попытку государственного переворота, корни которого якобы ведут за рубеж. Из Москвы поддерживают эту «майданную» версию событий. Сербская оппозиция, может, и рада была бы что-нибудь перевернуть, но у нее для этого нету силы. 17 декабря в стране прошли как парламентские выборы, так выборы в местные органы власти. Пропрезидентский блок на основе Сербской прогрессивной партии уверенно победил на выборах в Народную скупщину, набрав 48% голосов, еще почти семь процентов набрала Сербская социалистическая партия, которая традиционно поддерживает правящую партию. У оппозиционного блока «Сербия против насилия» лишь 24% голосов. Разрыв настолько велик, что оппозиция даже не пыталась оспорить результаты парламентских выборов. Уже хотя бы поэтому говорить о «Майдане» не приходится: центральная власть остается нерушима.

Другое дело – выборы в городской совет Белграда – городскую скупщину. Тут разница между провластной и оппозиционной силами совсем невелика. Пытаясь предотвратить победу оппозиции в столице, власти организовали голосование силами привезенных из Боснии и Герцеговины липовых избирателей. Нарушения процедуры выборов подтвердили и международные наблюдатели, и это дало шанс побороться за переголосование. С этой целью альянс «Сербия против насилия» и выводит людей под стены Государственной избирательной комиссии Белграда. Протесты проходят шумно и с попытками занять здание городской скупщины, где работает избирком. Звенят оконные стекла, трещат двери, в дело включается полиция, идут задержания, но сказать, что происходит что-то из ряда вон выходящее, нельзя. Бывали в Белграде и более горячие стычки. «Революционное» впечатление возникает из-за того, что протестующие перекрывают улицу Краля Милана в центре столицы, на которой расположена скупщина, а совсем рядом находится президентская резиденция. Ясное дело, Александру Вучичу достается от митингующих, обвиняющих его в фальсификации голосов. Особенностью нынешних протестов является то, что проходят они в ситуации обострившейся политической поляризации, которая и раньше в Сербии была немаленькой. Сказывается и фрустрация оппозиционных сил. Они очень рассчитывали, что объединение сил принесет им успех, но результат разочаровал.