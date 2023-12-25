Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 05:03

Президент Франции Эммануэль Макрон даже не пытается скрыть планы не только занять на Южном Кавказе место России, но еще и обойти Турцию и конкурировать с Великобританией. Другой вопрос, есть ли у лидера Пятой Республики, помимо этого навязчивого желания, инструменты, чтобы реализовать столь сложную задачу? Ведь для этого необходимы серьезные достижения как в военно-политическом, так и социально-экономическом плане, которыми Французская Республика во главе с Эммануэлем Макроном похвастать не может.

Сразу же отметим, что в части геополитических прожектов, непосредственно связанных с Южным Кавказом, президент Макрон, по сути, опустился до уровня марионетки, манипулируемой армянской диаспорой Франции. Которая считает себя настолько всесильной, что, похоже, убедила себя в том, что может влиять на политику Азербайджана. Именно это заблуждение привело к тому, что, поняв бесперспективность попыток натравить на Азербайджан Россию, армянская диаспора переключилась на Запад, где с помощью провокационных вбросов и диффамаций пытается настроить против Баку высшие политические круги США и Евросоюза. Но если в Соединенных Штатах на эту «липу» повелись, разве что, некоторые высокопоставленные дипломаты из Госдепартамента, то в Европе «армянский вирус», попав в благодатную питательную среду, настолько заразил президента Макрона, что он пустил в ход все административные рычаги официального Парижа. Это особенно ясно проявились после последней французской инициативы, связанной с подписанием контракта на продажу Армении оружия. Вот только, кого Макрон хочет напугать поставками в Армению пары десятков БТР и нескольких систем противовоздушной обороны? Россию, имеющую в Армении свою военную базу и охраняющую ее границу? Турцию, давно уже освоившуюся на Южном Кавказе и не особо считающуюся с Францией? Или Азербайджан, который в последние три года трижды доказал свое бесспорное региональное лидерство не только в социально-экономическом, но и в военно-техническом плане?

В то же время, трудно не заметить очевидное: по мере того, как со временем уходит на второй план глубокое разочарование армянского общества, вызванное итогами 44-дневной войны, в политике руководства Армении все четче прослеживаются проявления здорового прагматизма. Это видно и по потеплению в отношениях Еревана с Москвой, и по конкретным шагам, направленным на заключение мирного соглашения с Азербайджаном, и по готовности Армении открыть границы с Турцией… Все это, конечно же, не значит, что официальный Ереван перестанет рассчитывать на преференции со стороны Запада. Однако руководство Армении также прекрасно понимает все выгоды сотрудничества с ближайшими соседями. Словом, чтобы протиснуться на Южный Кавказ под предлогом «солидарности с Арменией», да еще в условиях жестко конкуренции с Россией, Турцией и Азербайджаном, которых трудно заподозрить в симпатиях к Франции, Эммануэлю Макрону необходимы, как минимум, сплоченная команда, процветающая экономика и образцовая демократия. Однако в реальности война в Газе между Израилем и ХАМАС расколола президентскую команду до такой степени, что, по словам одного из советников Макрона, сотрудники президентской администрации друг с другом больше не разговаривают. Сегодня Елисейский дворец погряз в междоусобных склоках, подпитываемых, в частности, недоверием большинства сотрудников к Фредерику Мишелю, специальному советнику Макрона по коммуникациям и стратегии. Который, в свою очередь, пожаловался в интервью парижской Le Monde на атмосферу зависти и клановой борьбы, царящую в администрации главы государства.

Некогда процветающая экономика Франции испытывает сегодня большие трудности, что по закону цепной реакции грозит рецессией всей экономике Евросоюзу. Для сравнения отметим, что капитализация одной только компании Apple, превысившая 3 триллиона долларов, вплотную приблизилась к общей стоимости всех фондовых активов Франции. Да и с правами человека в «колыбели демократии» тоже не все ладно. Как следует из ежемесячного доклада Министерства юстиции, к началу ноября число заключенных в пенитенциарных учреждениях Франции достигло рекордной отметки - 75,1 тысяча человек. Заполненность пенитенциарных учреждений превысила 123,2 процента, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Сам же президент Франции становится все более заметным объектом не только для критики и всевозможных обвинений, но и для прилюдных пощечин. Очередной скандал вокруг Макрона разразился после того, как президент вступился за популярного киноактера Жерара Депардье, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Макрон назвал себя большим поклонником Депардье, которого он считает гордостью Франции, и даже раскритиковал предложение министра культуры лишить Депардье ордена Почетного легиона.