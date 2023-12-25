Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань с Китаем

«Мы будем решительно препятствовать тому, чтобы кто-либо каким-либо образом отделил Тайвань от Китая», — сказал Си Цзиньпин.

Тайвань «обязательно» будет объединен с материковым Китаем, заявил китайский лидер Си Цзиньпин во время выступления, посвященного 130-летию со дня рождения основателя КНР Мао Цзэдуна, сообщает Nikkei Asia.

Ранее CNBC со ссылкой на источники писал, что Си Цзиньпин пообещал американскому президенту Джо Байдену во время ноябрьской встречи в Сан-Франциско воссоединить Тайвань с материковой территорией Китая. По информации телеканала, китайская сторона перед встречей попросила Байдена публично заявить о поддержке Китая в процессе мирного объединения с Тайванем, а также о том, что независимость острова не находит поддержки у США. Белый дом в этой просьбе отказал.

Си уточнил, что Пекин отдает предпочтение мирному воссоединению. CNBC сообщал, что лидер Китая также выразил обеспокоенность грядущими президентскими выборами на Тайване и влиянием на них США. Байден в ответ призвал его к уважению электорального процесса на острове, на что Си сказал: мир — это хорошо, но Пекину необходимо урегулировать ситуацию.

Тайвань в 1949 году стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, проигравших в гражданской войне коммунистам во главе с Мао Цзэдуном. Они не признали законность новых властей Китая и не согласились считать себя частью страны, подвластной коммунистам.

Пекин не признает суверенитет Тайваня и считает его одной из своих провинций.