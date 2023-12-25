В Баку убийство заявление прокуратуры
В ночь на 27 декабря в прокуратуру Наримановского района Баку полицию поступила информация об убийстве Этибара Алиева, 1990 года рождения.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе предварительного следствия появились обоснованные подозрения, что Эльшан Набиев, 1975 года рождения, нанес во время конфликта Э.Алиеву ножевое ранение. Он задержан правоохранительными органами в качестве подозреваемого.
В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.