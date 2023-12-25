В России Киркорову объявили бойкот

В предпраздничные дни Филипп должен был представиться на всех ведущих телеканалах. Большинство номеров с его участием были записаны еще в ноябре, до того, как он появился на скандальной «голой» вечеринки, организованной Анастасией Ивлеевой в клубе «Мутабор». Теперь телевизионщики срочно переделывают уже готовые программы, исключая участие Киркорова.

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров, вероятно, не появится в новогодних телепередачах. По информации «МК«, поп-королю российского телевидения объявлен бойкот: его исключают из новогодних эфиров.

Известно, что россияне не увидят выступления Киркорова в финале «Маски» и в «Голубом огоньке». По всей видимости, его также не будет в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где он исполнил одну из ролей.

Кроме Киркорова, из новогодних эфиров также исчезнут Лолита и Анастасия Ивлеева. Певица Лолита сообщила РБК, что ее «вырезают из эфиров» и отменяют концерты.

Вечеринка, прошедшая 20 и 21 декабря в клубе «Мутабор», вызвала волну возмущения среди российских провоенных блогеров. После появления фото и видео с мероприятия активисты обратились в Генпрокуратуру и МВД, жалуясь на организаторов и участников вечеринки в условиях военного времени.