План Б Евросоюза для Украины

Евросоюз разрабатывает механизм, который позволит выделить Украине €20 млрд помощи за счет взятия средств в долг под гарантии стран-членов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

С помощью этого механизма страны Евросоюза планируют обойти вето Венгрии на помощь Украине в размере €50 млрд на четыре года. По словам источников издания, страны Евросоюза возьмут на себя финансовые гарантии перед общим бюджетом. Это даст возможность Еврокомиссии занять на рынках капиталов необходимую сумму для помощи Украине. Похожий механизм уже использовали во время пандемии коронавируса для выделения странам–членам €100 млрд помощи.

Такой механизм не предусматривает согласия со стороны всех стран-членов Евросоюза — решение будут принимать страны с высокими кредитными рейтингами. В некоторых странах, таких как Германия и Нидерланды, перед этим необходимо получить одобрение парламентов.

В качестве другого варианта власти Евросоюза рассматривают предоставление Украине дешевых краткосрочных кредитов. По такой схеме в 2023 году Украина уже получила €18 млрд.

При этом, по словам источников газеты, приоритет для стран-членов — согласование помощи Украине в размере €50 млрд. Как сообщили источники издания, руководство Евросоюза пообещало предоставить помощь Украине не позднее марта.