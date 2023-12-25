Россия атаковала Украину 46 ударными беспилотниками. Часть сбили

В ночь на 27 декабря российские войска снова атаковали Украину ударными беспилотниками «Шахед-136/131». По данным командования Воздушных сил ВСУ, атака велась несколько часов по двум направлениям — из Балаклавы в Крыму и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

В общей сложности военные РФ запустили 46 дронов, 32 из которых были уничтожены средствами украинской ПВО.

«Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Еще несколько БПЛА упали без последствий», — говорится в заявлении украинских военных.

Противовоздушная оборона ночью работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.