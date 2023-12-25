Что происходит в Абхазии?

«Парламент» Абхазии ранним утром 27 декабря на внеочередном заседании ратифицировал российско-абхазское соглашение, утвердив передачу России госдачи «Пицунда». «Эхо Кавказа» пишет, что об этом противникам документа, которые со вчерашнего вечера находятся у здания «парламента», сообщил «спикер законодательного органа» Лаша Ашуба.

«Произошло самое страшное, чего мы могли ожидать. Депутаты проигнорировали «Конституцию Республики Абхазии» (кавычки наши – ред.), они проигнорировали законы страны, они растоптали «Конституцию» и законы. Они нарушили все, что можно было нарушить. Депутаты парламента должны обосновать, почему они приняли такое решение – проводить внеочередную сессию ночью. Они должны были обосновать законность этой сессии», – сказала Шакрыл журналистам.

Ранее «глава абхазского МИД» Инал Ардзинба заявил, что все необходимые исправления технического характера в соглашение были внесены «путем обмена нотами между МИД России и Абхазии», что, по его словам, «соответствует общим нормам международного права, а также Венской конвенции о международных договорах от 23 мая 1969 года».

Российский посол Михаил Шургалин заявил, что соглашение не предусматривает передачу РФ земли, на которой расположен объект. «Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России», – сказал дипломат.

По его словам, «для большинства населения этот объект ассоциируется с президентом России Владимиром Путиным, который не раз проводил рабочие встречи на госдаче, так же, как и министр иностранных дел Сергей Лавров».

Комплекс госдач в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.

Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок. На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне. В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха. Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.