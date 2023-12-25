Звезду оскароносного фильма нашли мертвым

Южнокорейский актер Ли Сон Гюн был найден мертвым в автомобиле в парке центральной части Сеула. Ли Сон Гюн сыграл отца богатого семейства в снятом в 2019 году фильме «Паразиты», выигравшем шесть номинаций премии Оскар в 2020-м.

Как рассказал агентству «Рёнхап» сотрудник экстренной службы, по прибытии на место происшествия была констатирована смерть мужчины, поэтому в больницу его доставлять не стали. До этого в полицию пришло сообщение, что Ли Сон Гюн ушел из дома, оставив записку.

Ранее полиция несколько раз допрашивала актера в связи с подозрением в употреблении запрещенных веществ. Два теста актера на употребление наркотиков дали отрицательный результат. На допросах он говорил, что его обманывали, он не знал, что употреблял запрещенные вещества.