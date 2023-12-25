Десятки моряков уничтоженного ВСУ российского корабля пропали без вести

В результате атаки на большой десантный корабль «Новочеркасск» в порту Феодосии 33 моряка числятся пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб, сообщает ASTRA со ссылкой на источники.

«В момент атаки ночью 26 декабря на большом десантном корабле «Новочеркасск» находились 77 моряков. По последним данным, 33 из них числятся пропавшими без вести. Погибла в результате атаки 64-летняя работник охраны порта Надежда Толщина, еще 4 мирных жителя ранены. На месте атаки найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул», — говорится в сообщении.