Десятки моряков уничтоженного ВСУ российского корабля пропали без вести
В результате атаки на большой десантный корабль «Новочеркасск» в порту Феодосии 33 моряка числятся пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб, сообщает ASTRA со ссылкой на источники.
«В момент атаки ночью 26 декабря на большом десантном корабле «Новочеркасск» находились 77 моряков. По последним данным, 33 из них числятся пропавшими без вести. Погибла в результате атаки 64-летняя работник охраны порта Надежда Толщина, еще 4 мирных жителя ранены. На месте атаки найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул», — говорится в сообщении.
В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по порту Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении крупного десантного корабля «Новочеркасск». Удар нанесла тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.
Впоследствии представитель ВС Юрий Игнат заявил, что на борту российского корабля были боеприпасы, вероятно, даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была такая сильная детонация. Спикер ВС заявил, что удар по «Новочеркасску» уничтожил не только сам корабль и военных РФ, а также, вероятно, повредил находившиеся поблизости портовую инфраструктуру и суда обеспечения.