ООН поручила Газу супруге советника Арафата

Согласно сообщению израильских СМИ, Каг состоит в браке с палестинцем, членом ООП Анисом аль-Каком, который был замминистра при Ясире Арафате и послом ПА в Швейцарии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил накануне о назначении Сигрид Каг старшим координатором по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа.

62-летней Сигрид Каг будет поручено «продвигать, координировать, контролировать и проверять поставки гуманитарной помощи в охваченный боевыми действиями сектор - в соответствии с недавней резолюцией Совета безопасности ООН». Она также должна создать механизм ООН для ускорения поставок гуманитарной помощи через государства, которые не являются сторонами конфликта. Ожидается, что к выполнению обязанностей новый координатор приступит уже 8 января.

Представляя Сигрид Каг, Офис генсека ООН написал, что она обладает «незаменимым опытом в израильско-палестинских отношениях», а также большими связями, «курсируя между Ближним Востоком, Европой и США, поддерживая непрерывные контакты с Москвой».

Каг говорит на пяти языках, включая арабский, который изучала в Утрехтском университете. Училась в Каире, где в 1985 году получила степень бакалавра ближневосточных исследований. С 1994 года работает в ООН. Занимала пост министра иностранных дел Нидерландов, однако была отправлена в отставку в связи с утратой доверия.