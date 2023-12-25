Минздрав запустил интернет-портал и мобильное приложение Sağlam uşaq

Учитывая важность охраны здоровья детей, Центром общественного здравоохранения и реформ (ISIM) Министерства здравоохранения разработан и запущен интернет-портал, а также мобильное приложение, для школьников, родителей и учителей.

В «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» придается большое значение охране здоровья детей. В реализации поставленных задач одним из важных направлений является создание мобильных приложений и интерактивных веб-сайтов.

На интернет-портале Sağlam uşaq (https://saglamusaq.az/) размещена полезная информация, образовательные материалы, видеоролики и интерактивные игры, способствующие здоровому развитию детей школьного возраста.

Портал состоит из разделов «Дети», «Родители» и «Учителя». Всего на сайте размещено 583 статьи, 200 обучающих материалов, 131 видеоролик, более 30 инфографик и развивающих игр для детей. Портал представлен на азербайджанском и русском языках. В будущем планируется размещать и новые материалы.

Помимо этого, запущено мобильное приложение Sağlam uşaq, разработанное на основе материалов портала. Воспользоваться данными можно, загрузив приложение на телефон через AppStore и PlayMarket.