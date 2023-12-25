Красный Крест навестил заключенных в Баку армянских сепаратистов

В декабре сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, информация о которых была предоставлена азербайджанской стороной. Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

«Были проведены встречи один на один с задержанными лицами и созданы условия для их связи с семьями. Мы также доставили им посылки от их семей. Эти посылки, которые периодически выдаются по согласованию с соответствующими органами, содержат личные вещи», - отметила она.

И.Гусейнова упомянула, что согласно своему мандату, МККК во время посещений оценивает обращение с задержанными лицами, условия их содержания, создает возможность для восстановления или продолжения связи с их семьями. «В соответствии с процедурами МККК наблюдения и рекомендации относительно посещений предоставляются исключительно удерживающей стороне», - добавила она.