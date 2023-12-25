У тяжелоатлетов Азербайджана новый тренерский штаб
Объявлен новый состав тренерского штаба сборных Азербайджана по тяжелой атлетике.
Согласно решению Совета правления Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, новым главным тренером мужской сборной стал российский специалист Махти Маккаев. Он долгие годы работал в сборной России, признавался лучшим тренером года. Среди его подопечных есть победители и призеры чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр.
Помогать ему будет украинец Денис Готфрид.
Помимо этого, Асиф Мамедов назначен старшим тренером взрослой команды, Эмиль Алиев – молодежной, Октай Мухтаров – юношеской.
Главным тренером женской сборной Азербайджана стал Сардар Гасанов. Помогать ему будет Афган Байрамов.