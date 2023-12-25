Шведский оборонпром открыт для турецких компаний

Швеция начала выдавать разрешения на экспорт турецким компаниям продукции оборонпрома. Об этом сообщил замглавы МИД Турции Бурак Акчапар в парламенте в ходе обсуждения протокола о вступлении Швеции в НАТО.

«Швеция отменила введенное в отношении Турции эмбарго в сфере продукции оборонной промышленности. После начала процесса [по одобрению Анкарой заявки Стокгольма в НАТО] запросы турецких компаний получили положительные ответы», - цитирует Акчапара газета Yeni Şafak.

Издание напоминает, что Швеция с 2019 года ввела запрет на экспорт в Турцию продукции оборонпрома. В сентябре 2022 года, когда стартовал процесс рассмотрения заявки Швеции на присоединение к НАТО, это эмбарго было снято и начался процесс приема и рассмотрения заявок турецкой стороны.

Комиссия по международным делам парламента Турции 26 декабря одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Теперь документ будет вынесен на голосование Генассамблеи парламента в полном составе. Дата голосования по нему пока не известна. В пятницу турецкий парламент должен уйти на зимние каникулы.