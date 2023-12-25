Сеидова совершила мошенничество почти на миллион

В Азербайджане арестована женщина, совершившая мошенничество на более чем 900 тысяч манатов в отношении родителей больных талассемией. Об этом сообщил начальник Управления по надзору за исполнением законов в следствии, дознании и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Натик Абдуллаев.

По его словам, в феврале этого года в органы внутренних дел поступила информация о мошенничестве в отношении родителей больных талассемией.

«На основании полученной информации возбуждено уголовное дело. Установлено, что Нурида Сеидова в сговоре с некой Айсель Мамедовой, злоупотребив доверием родителей 36 больных талассемией, под предлогом лечения их детей в Турции совершила мошенничество на 980 тысяч манатов. В отношении Н.Сеидовой избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается», – заявил Абдуллаев.