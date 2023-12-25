Президент Кубы назвал Израиль «террористическим государством»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с критикой в адрес Израиля, обвинив его в «геноциде против палестинских арабов» и назвав страну «террористическим государством».

«Геноцид, совершенный террористическим государством Израиль в секторе Газа, является унижением всего человечества. Как долго будет существовать безнаказанность, как долго будет существовать безнаказанность за убийства? Куба, которая никогда не останется в числе равнодушных, снова и снова поднимает свой голос в защиту Палестины», - написал глава Кубы в соцсети X (ранее Twitter).