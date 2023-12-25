В России допустили возможность новогоднего перемирия с Украиной

Вероятность заключения новогоднего перемирия между РФ и Украиной существует, однако договороспособность Киева вызывает вопросы. Такое мнение в разговоре с российскими СМИ высказал первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Все возможно, если для этого есть какое-то желание. Но с официальным Киевом договариваться невозможно», — считает парламентарий.

По мнению Чепы, существует вероятность, что ВСУ используют перемирие для того, чтобы переместить войска на более выгодные позиции.