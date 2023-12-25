В Украине прогнозируют: Будет еще тяжелее

Командующий ОСУВ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский прогнозирует, что 2024 год может быть сложнее в плане ведения боевых действий, чем 2023-й. Об этом военный сказал в интервью ВВС Украина.

«Думаю, следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели - выхода на наши границы, оно будет еще сложнее. Враг об этом знает и будет творить все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили. Поэтому, как говорят, нам - удачи, ну, а им - они свой выбор сделали. Поэтому я говорю, что год будет тяжелый», - сказал Тарнавский.

Отвечая на вопрос, реально ли в следующем году завершить войну, Тарнавский сказал: «Вопрос «завершить войну» я никогда не ставлю. Вопрос - победить. Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа».

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный накануне отметил, что следующий год будет отличаться от 2023-го, учитывая изменение технологий ведения войны. При этом главнокомандующий сказал, что вынужден констатировать: противник не отстает от ВСУ. В последние дни продолжается достаточно мощное противостояние с использованием различных технологий.