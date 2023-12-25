Скончался «собиратель земель германских»

На 82-м году жизни скончался немецкий политик, бывший глава МВД и Министерства финансов Германии Вольфганг Шойбле, сообщили источники Bild.

Вольфганг Шойбле родился 18 сентября 1942 года. Впервые вошел в Бундестаг в 1972 году. Был его председателем в 2017–2021 годах, в 1998–2000 годах – лидером «Христианско-демократического союза». Кроме того, он работал министром внутренних дел (1989–1991, 2005–2009 гг.) и министром финансов (1998–2000 гг.).

Вольфганг Шойбле в должности главы МВД ФРГ в 1990 году подписал договор об объединении ФРГ и ГДР. В том же году на него было совершено покушение с огнестрельным оружием. Шойбле остался парализован и передвигался в инвалидной коляске.