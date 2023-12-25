Абдоллахиан в Ереване
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан прибыл в Ереван с рабочим визитом, сообщают армянские СМИ.
Самолет министра иностранных дел Ирана приземлился в ереванском аэропорту.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщала, что запланирована его встреча с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Накануне Абдоллахиан обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе телефонного разговора «последние события на Южном Кавказе». Абдоллахиан «приветствовал переговоры между Азербайджаном и Арменией по достижению прочного мирного соглашения и подчеркнул поддержку Исламской Республикой Иран мира и стабильности в регионе».