Украину призывают «временно» отказаться от территорий

Для достижения перемирия в Украине Киеву, возможно, придется признать, что оккупированные РФ территории ему «временно» недоступны, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью изданиям медиагруппы Funke.

«Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским, - отметил при этом политик из партии Христианско-демократический союз (ХДС). - Но, как и в случае с другими крупными конфликтами, для окончательного решения потребуется время».

Кречмер также еще раз призвал правительство ФРГ не только поставлять оружие Украине, но и искать дипломатические способы остановки войны. По мнению премьера Саксонии, Германия вместе с союзниками должна «повлиять на президента России Владимира Путина и сделать возможным прекращение огня». «Американцы ушли вперед (по сравнению с ФРГ). Они уже поняли, что войну так не выиграешь», - считает Кречмер.

Он признал, что Россия для Германии – «опасный, непредсказуемый сосед». Однако идея «ослабить РФ в военном, политическом и экономическом отношении, чтобы она не представляла для нас угрозы, - это подход родом из XIX века. Он закладывает основу для дальнейших конфликтов».