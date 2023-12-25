Генерал КСИР: Иран имеет право нанести удар по Израилю

Иран имеет право ответить на покушение и нанести удар по Израилю, не уважающему международное законодательство. Об этом заявил пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Рамезан Шариф, комментируя ликвидацию высокопоставленного офицера КСИР Саида Резы Мусави.

«Мы мстим за преступления сионистов, но они это не публикуют», - заявил Шариф, призвав международные организации осудить преступления Израиля, угрожающие стабильности и безопасности региона.

Напомним, что 25 декабря в районе Сайда Зайнаб (Зайнабия), к югу от Дамаска, был убит Саид Реза Мусави – один из высокопоставленных командиров иранского Корпуса стражей исламской революции, отвечавший за поставки вооружений «Хезболле» в Сирию и Ливан.