Рекордный показатель года: АЖД чествует 7-миллионного пассажира
Впервые в истории ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в сфере пассажирских перевозок зарегистрирован годовой рекордный показатель – 7-миллионный пассажир.
Благодаря реформам в этом году в АЖД наблюдаются высокие темпы роста в сфере пассажирских перевозок. Так, впервые за год перевезено 7 миллионов пассажиров, что превысило прогнозируемые в 2023 году 6 миллионов. Этот показатель более чем в 2 раза превышает общую статистику внутренних и международных перевозок периода до пандемии. За последние два года число пассажиров, перевезенных железными дорогами внутри страны, составило 2,8 миллиона в 2021 году и 5,2 миллиона в 2022 году.
Представители Департамента пассажирских перевозок АЖД поздравили 7-миллионного пассажира - Севиль Алимарданову и вручили ей сувениры и два билета первого класса на поездку туда и обратно по внутренним направлениям.
Севиль Алимарданова, в свою очередь, поблагодарила АЖД и поделилась своими ощущениями от поездок на скоростных пассажирских поездах, особо подчеркнув их комфортабельность и безопасность.
Отметим, что в настоящее время по Апшеронской кольцевой железнодорожной линии в рабочие дни перевозится около 31 тысячи пассажиров ежедневно. В целях оказания пассажирам бесперебойных и качественных услуг четыре из 10 новых поездов FLIRT, приобретенных у швейцарской Stadler Rail Group, уже доставлены в страну, а остальные шесть планируется доставить в течение следующего года. Четыре из этих десяти поездов, оснащенных технологиями безопасности нового поколения и рядом инновационных механизмов, будут переданы в распоряжение пассажиров с весны 2024 года после прохождения соответствующих испытаний на дорожной инфраструктуре. Это позволит в следующем году организовать комфортабельные и безопасные перевозки дополнительно еще для 300 000 пассажиров.