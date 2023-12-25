Рекордный показатель года: АЖД чествует 7-миллионного пассажира

Благодаря реформам в этом году в АЖД наблюдаются высокие темпы роста в сфере пассажирских перевозок. Так, впервые за год перевезено 7 миллионов пассажиров, что превысило прогнозируемые в 2023 году 6 миллионов. Этот показатель более чем в 2 раза превышает общую статистику внутренних и международных перевозок периода до пандемии. За последние два года число пассажиров, перевезенных железными дорогами внутри страны, составило 2,8 миллиона в 2021 году и 5,2 миллиона в 2022 году.

Представители Департамента пассажирских перевозок АЖД поздравили 7-миллионного пассажира - Севиль Алимарданову и вручили ей сувениры и два билета первого класса на поездку туда и обратно по внутренним направлениям.