О погоде на завтра

28 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. К вечеру в некоторых частях полуострова не исключаются осадки. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, который к вечеру стихнет, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем - 9-11градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в горных районах местами ожидается снег. В отдельных частях Большого Кавказа осадки будут интенсивными. В некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 10-15 тепла, ночью в горах от 2 мороза до 3 тепла, днем - 3-6 градусов тепла.