13:29

Министерство науки и образования Азербайджанской Республики совместно с международной школой математики и программирования «Алгоритмика» проводит конкурс «Час Кода: Шаг в цифровое будущее», который реализуется в рамках глобального движения «Час кода». Основная цель движения «Час кода» — вызвать у школьников интерес к сфере программирования, развитие у них ИТ-навыков, их мотивация и в этом направлении.

Конкурс «Час кода: Шаг в цифровое будущее» проводится в Азербайджане ежегодно в рамках проекта «Цифровые навыки». В этом году первый этап конкурса проходил с 13 по 29 ноября и вызвал среди учеников большой интерес. В рамках второго этапа данного конкурса в декабре был организован ряд мероприятий, в которые вошли инфосессия, проведенная при сотрудничестве с Университетом АДА для учащихся 10-11 классов. Далее в средней школе села Алексеевка города Губа был проведен День открытых дверей по программированию, в котором приняли участие около 800 школьников. Также День открытых дверей по программированию был организован в школе-лицее имени М.Физули в Шамкире, в котором приняли участие около 1000 учеников.

В первой половине дня для учеников Дней открытых дверей по программированию прошли практические тренинги, где они обучались базовым навыкам. Во второй половине дня для них было организовано просветительское мероприятие с участием ИT-специалистов и студентов, добившихся успеха в этом направлении.