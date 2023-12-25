МВД переходит на усиленный режим работы

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана перейдет на усиленный режим работы для обеспечения общественной безопасности в период празднования Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Об этом было объявлено на оперативном совещании ведомства, прошедшем в онлайн-формате.

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов на оперативном совещании рассказал о задачах по охране правопорядка и поддержанию общественной безопасности.

Глава ведомства отметил, что в праздничные дни личный состав органов внутренних дел будет нести службу в усиленном режиме, обеспечивая оперативное реагирование на все поступающие от граждан обращения.